Novak Djokovic conferma il suo primo torneo del 2026, e manca meno di un mese

Novak Djokovic compirà 39 anni nel 2026, ma il serbo non pensa al ritiro e ha confermato il suo primo torneo dell'anno successivo. Nole ha confermato che parteciperà all'Adelaide International, un evento ATP 250 dal 12 al 17 gennaio, dove ha vinto due anni fa, battendo Sebastian Korda in finale. Ha anche partecipato (e vinto) all'Australian Even nel 2007.

"Sembrava proprio di giocare a casa, questo è certo. Il supporto che ho ricevuto negli ultimi 10 giorni, non credo di averlo provato molte volte nella mia vita, quindi grazie mille a tutti per essere venuti in campo a ogni singola partita", ha detto Djokovic.

L'Adelaide International, uno dei tornei in Australia che conducono all'Australian Open, vedrà anche la partecipazione di Jack Draper, Joao Fonseca, Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas.

Djokovic ha disputato meno tornei nel 2025, ma è riuscito comunque a raggiungere le semifinali di tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Si ritirò dalle ATP Finals, ma concluse l'anno in bellezza battendo Lorenzo Musetti al Campionato Ellenico di Atene (il suo 101º titolo in singolare) l'8 novembre, il suo nuovo torneo di casa dopo il trasferimento in Grecia.

Pensi che Novak Djokovic continuerà a vincere titoli nel 2026?