Novak Djokovic danza mentre raggiunge le semifinali in un nuovo classico di Wimbledon

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Novak Djokovic è arrivato nuovamente alle semifinali di Wimbledon, dopo un epico incontro di cinque set, cinque ore e 15 minuti contro Felix Auger-Aliassime, terminato 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4), il quarto di finale più lungo nella storia di Wimbledon.

A 39 anni, il corpo di Djokovic ha mostrato alcune debolezze negli ultimi anni, ma non qui, e anche dopo il super tie-break era abbastanza fresco da fare qualche ballo per celebrare una vittoria straordinaria, che servirà per affrontare di nuovo il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, in semifinale venerdì.

L'italiano, 24 anni, ha battuto Djokovic ogni volta dalla finale di Coppa Davis del 2023, cinque vittorie da allora... tranne una decisiva, una vittoria in cinque set alla semifinale degli Australian Open all'inizio di quest'anno. Djokovic riuscirà a ripetere l'impresa?

Incluso quest'anno, Djokovic ha raggiunto le semifinali di Wimbledon un record di 15 volte dal 2007, inclusi ogni anno dal 2021, superando il record di Federer di 13 semifinali a Wimbledon. Lo sloveno l'ha vinta sette volte (dopo aver raggiunto la finale 11 volte), l'ultima volta nel 2022.