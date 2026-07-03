Novak Djokovic eguaglia il record di Roger Federer: 105 vittorie a Wimbledon

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Novak Djokovic ha prevalso nel terzo turno a Wimbledon contro Arthur Rinderknech, vincendo 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) e qualificandosi per gli ottavi di finale. Ha ammesso di essere stato "piuttosto stressato" e c'era più tensione del solito, e entrambi i giocatori sono caduti a terra esausti dopo le tre ore di partita.

Così facendo, Djokovic ha pareggiato il record di Federer di più vittorie a Wimbledon, 105. Djokovic ha vinto Wimbledon sette volte durante la sua carriera, secondo a pari parità nella classifica di tutti i tempi: Federer ha vinto il Grande Slam sull'erba otto volte.

Il record assoluto, sia maschile che femminile, di vittorie a Wimbledon è detenuto da Martina Navratilova, 120 anni, che lo ha vinto nove volte tra il 1988 e il 1990.

"Poter fare la storia in questo sport è un enorme onore e un enorme privilegio. Soprattutto qui, è sempre stato un torneo da sogno per me da bambino", ha detto Djokovic. "Non sto pensando se sarà 105 o 106, ma sto solo pensando a cercare di vincere quella partita in un dato giorno."

Altrove, durante il terzo turno di Wimbledon, Jannik Sinner ha battuto Jenson Brooksby in due set e Jan-Lennard Struff ha sconfitto Daniil Medvedev, mentre Rafa Jódar è stato sorpreso da Shintaro Mochizuki e Joao Fonseca è stato anch'egli sconfitto da Roman Safiullin, che sarà rivale di Djokovic nel turno successivo.