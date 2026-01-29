Novak Djokovic infastidito dalla domanda del giornalista: "Lo trovo un po' irrispettoso"

HQ

Novak Djokovic è sopravvissuto a una partita impossibile ai quarti di finale degli Australian Open: quando stava perdendo 6-4, 6-3 contro Lorenzo Musetti, l'italiano, numero 5 al mondo (solo dietro a Djokovic), si è infortunato ed è stato costretto al ritiro.

Nella conferenza stampa dopo la partita, il serbo ammise che avrebbe perso la partita. Tuttavia, è ancora impegnato a dare il meglio contro Jannik Sinner nella prossima semifinale, e si è arrabbiato quando un giornalista ha lasciato intendere che stesse "inseguendo" Jannik e Carlos Alcaraz, nello stesso modo in cui aveva "inseguito" Rafa Nadal e Roger Federer.

"Sto inseguendo Jannik e Carlos? In che senso?", si chiese. "Quindi sono sempre io l'inseguitore, e non vengo mai inseguito?"

"Trovo un po' irrispettoso che tu ti perda un po' quello che è successo tra i tempi in cui ho iniziato a inseguire, come dici tu, Rafa e Roger, e ora che sto inseguendo Carlos e Jannik, e probabilmente ci sono circa 15 anni in cui dominavo i Grand Slam", Spiegò Djokovic.

"È importante mettere questo in prospettiva. A dire il vero, non mi sembra di inseguirlo. Sto creando la mia storia". Il serbo ha vinto più Grand Slam in singolare maschile di qualsiasi altro giocatore nella storia, 24 (Nadal ne ha vinti 22, Federer 20), e l'Australian Open è stato il suo più vincente, vincendo 10 di questi 24, l'ultima volta nel 2023.

Tuttavia, non ha vinto un Grande Slam dagli US Open 2023, essendo stato eliminato nel 2024 e 2025 da Alcaraz o Sinner, che hanno vinto ciascuno quattro degli ultimi otto Grand Slam. Sarebbe molto strano che Djokovic sconfigga Sinner in semifinale, ma Djokovic vuole continuare a costruire la sua storia...