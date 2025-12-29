Novak Djokovic non prevede ancora una data di ritiro, ma punta a continuare a giocare oltre le Olimpiadi del 2028

HQ

Novak Djokovic inizierà presto la sua stagione 2026: parteciperà all'Adelaide International dal 12 al 17 gennaio, prima degli Australian Open. Compirà 39 anni l'anno prossimo, ma non ha intenzione di ritirarsi l'anno prossimo... Non l'anno successivo.

Al World Sports Summit di Dubai, Djokovic ha dichiarato lunedì di mantenere la sua aspettativa di ritirarsi durante o dopo i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. "Voglio davvero andare avanti. Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono una sorta di stella guida, ma onestamente non ci sono limiti. Vediamo un po'. Capisci cosa intendo? Andiamo avanti."

"Amo colpire la pallina da tennis e amo competere. Dicevo ai ragazzi con cui parlavo, i grandi del football, che si tratta davvero di passione e amore, e finché senti davvero di giocare ad alto livello e il tuo corpo resiste, perché no?"

A Dubai, Djokovic ha anche parlato della nuova rivalità nel tennis tra Sinner e Alcaraz, e di come "una parte di sé se ne sia andata anch'esso" quando Federer e Nadal si sono ritirate, quindi "ho dovuto reinventarmi, trovare nuove ispirazioni".