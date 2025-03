Novak Djokovic perde la finale del Miami Open contro il 19enne ceco Jakub Mensik Jakub Mensik vince il suo primo titolo ATP, sconfiggendo nientemeno che il suo idolo Novak Djokovic.

HQ Novak Djokovic dovrà riprovarci altrove se vuole vincere il suo 100° titolo. Dopo un 2024 in cui il suo unico titolo è stata la medaglia d'oro a Parigi 2024, Djokovic ha giocato la sua prima finale dal Masters di Shanghai nell'ottobre 2024. All'epoca ha perso contro Jannik Sinner, e ieri, nella finale del Miami Open, che ha dovuto essere posticipata di sei ore a causa della pioggia, ha perso contro Jakub Mensik, un giocatore ceco di 19 anni che ha inaugurato il suo bottino. Nonostante Djokovic fosse al meglio della sua forma da molti mesi, il giocatore più giovane ha dimostrato di essere superiore fisicamente e ha vinto 7-6(4), 7-6(4) contro un rivale che aveva quasi il doppio della sua età. Era il loro secondo incontro, la loro prima partita a Shanghai l'anno scorso, e Djokovic ha vinto l'ultima volta. Mensik sale dal numero 55 del mondo al numero 25 del mondo lunedì. E, come spesso accade con partite con differenze di età come questa (18 anni e 102 giorni) Mensik confessa che Djokovic è sempre stato ed è ancora il suo idolo, mentre Djokovic ha detto che nonostante la sconfitta, Miami ha riportato gioia e buone sensazioni dentro e fuori dal campo, oltre a elogiare il suo rivale, dicendo che "tre, quattro anni fa, potevo già vedere che sarebbe diventato uno dei migliori giocatori del mondo". @mensik_jakub_