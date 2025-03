Novak Djokovic mette una certa distanza tra la causa del PTPA, ma afferma che le cose devono cambiare

HQ

Il mondo del tennis è stato scosso all'inizio di questa settimana quando la Professional Tennis' Association (PTPA) ha intentato una causa contro i principali organi di governo del tennis in tutto il mondo, chiedendo condizioni migliori (più indipendenza, sicurezza, privacy e denaro). Questa organizzazione è stata fondata da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, ma sarebbe sbagliato personalizzare questa organizzazione e le richieste su di lui, poiché il giocatore serbo, infatti, non è d'accordo con alcune delle cose della causa.

Interrogato sull'argomento nella conferenza stampa in occasione del suo debutto al Miami Open (sarà sicuramente il punto di discussione tra tutti i tennisti, uomini e donne, nella prossima settimana e mezza all'evento Masters 1.000) Djokovic ha confermato di non essere tra i 12 giocatori che hanno firmato la lettera insieme al PTPA, ma non perché non ci creda: "In generale, mi sentivo come se non avessi bisogno di firmare la lettera perché voglio che altri giocatori si facciano avanti. Sono stato molto attivo nella politica del tennis", ha detto il vincitore di 24 Grandi Slam (tramite BBC Sport).

"Per essere sincero con te, ci sono cose con cui sono d'accordo nella causa, e poi ci sono anche cose con cui non sono d'accordo. E ho scoperto che forse alcune parole erano piuttosto forti, ma immagino che il team legale sappia cosa sta facendo e che tipo di terminologia dovrebbe usare per ottenere l'effetto giusto".

Nonostante le distanze, Djokovic sostiene le richieste dell'organizzazione, anche se non intende causare uno scisma tra i tennisti. "Non sono mai stato un fan e un sostenitore della divisione nel nostro sport, ma ho sempre lottato per una migliore rappresentanza, influenza e posizionamento dei giocatori a livello globale nel nostro sport, che penso non sia ancora dove penso che dovrebbe essere e dove la maggior parte dei giocatori pensa che dovrebbe essere, non solo in termini di premi in denaro. ma in termini di molti altri punti che sono stati enunciati in quel documento".