Novak Djokovic salta il Cincinnati Open per motivi non medici

Mentre il Canada Open raggiunge le semifinali, la stagione tennistica non si ferma e il Cincinnati Master ha già iniziato con le fasi di qualificazione, con il turno principale che inizierà sabato prossimo. Questo sarà il tanto atteso ritorno di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, il loro primo torneo dopo Wimbledon, anche se non per Novak Djokovic, che ha annunciato il suo ritiro dal torneo.

Quando i fan di Djokovic hanno festeggiato il primo anniversario della medaglia d'oro di Nole ai Giochi Olimpici di Parigi contro Alcaraz, vincendo l'unico trofeo importante che non aveva, il serbo ha confermato che non parteciperà al Masters 1.000 di Cincinnati, citando un motivo non medico, secondo l'ATP.

Questa stagione non è stata delle migliori per Djokovic, con diversi ritiri ed eliminazioni precoci, anche se ha ottenuto risultati nei Grandi Slam: ha raggiunto le semifinali in Australia, al Roland Garros e a Wimbledon, perdendo contro Zverev a Melbourne e Sinner a Parigi e Londra.

Djokovic, con un record di 29 vittorie e 9 sconfitte in questa stagione, si preparerà invece per gli US Open di fine agosto. Ha già conquistato il suo 100° titolo ATP a Ginevra e, a 38 anni, ora vuole un 25° Grande Slam da record.