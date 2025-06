Novak Djokovic sconfigge Zverev con astuzia e raggiunge la 51ª semifinale del Grande Slam

HQ

Novak Djokovic è tornato. Dopo un inizio di stagione fuori forma e una serie di preoccupanti sconfitte al primo turno nei tornei minori sulla terra battuta, ha deliziato gli appassionati di tennis al Philippe Chatrier con una partita davvero emozionante contro Alexander Zverev, che è passato in vantaggio nel primo set, ma ora è contro all'ombra del più grande tennista di tutti i tempi (almeno, secondo i numeri: questa è la 51esima semifinale del Grande Slam da record).

La partita è terminata 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Djokovic non ha mai avuto forza, ma ha messo in campo alcune tattiche astute: "soprattutto durante l'ultima partita, la mia tattica era solo quella di giocare i drop shot, quindi ne ho giocati tre o quattro di fila. Forse non puoi vederlo in TV, ma c'è molto vento da un lato, quindi dà la sensazione di dover colpire il doppio più forte. Era importante variare il gioco".

Djokovic migliora il suo testa a testa con Zverev sul 9-5 e prepara una partita spettacolare venerdì con Jannik Sinner, che ha un testa a testa 4-4. L'altra semifinale, tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, si svolge sempre venerdì.