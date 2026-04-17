Novak Djokovic si allena in Spagna, ma "non sicuro" se parteciperà al Madrid Open

HQ

Novak Djokovic è in Spagna, dove è previsto che partecipi al Madrid Open, il prossimo Masters 1.000: è stato avvistato a Marbella, dove si allenerà su terra battuta, e giovedì ha assistito a una partita di EuroLeague tra Real Madrid e Red Star Belgrave, insieme all'ex giocatore del Madrid Luka Doncic.

In campo da basket, Movistar ha intervistato il giocatore serbo di 38 anni, che aveva giocato l'ultima volta contro Jack Draper agli ottavi di finale di Indian Wells e recentemente la finale degli Australian Open, perdendo contro Carlos Alcaraz. Tuttavia, il veterano ha sollevato qualche dubbio sulla sua partecipazione al torneo Masters 1.000 che inizierà la prossima settimana (tra il 22 aprile e il 3 maggio).

"Spero di competere qui, ci sto lavorando. Non ne sono sicuro. Sto facendo un po' di fatica fisica a causa di un infortunio, quindi sto cercando di affrontare la questione e giocare il più a lungo possibile", ha detto Djokovic, che si sta divertendo a prendere lo sport con un po' più di calma: "Ora ho un po' più di tempo, gioco meno, quindi ho la possibilità di godermi altri sport e un grande atletismo".

L'obiettivo di Djokovic sarà sicuramente raggiungere la sua forma migliore al prossimo Grande Slam, ma per questo deve anche allenarsi e abituarsi alla terra battuta prima che il Roland Garros inizi il 18 maggio, che durerà fino al 7 giugno. Con il sorteggio per il Madrid Open che si terrà lunedì prossimo, giocatori testa di serie come Djokovic (quarto al mondo) non partirebbero prima del secondo turno, intorno a sabato 25 aprile.