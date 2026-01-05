Novak Djokovic si allontana dall'associazione tennistica che ha fondato a causa di preoccupazioni per la trasparenza e la governance

HQ

Novak Djokovic si è completamente allontanato dall'associazione dei giocatori che lui stesso ha fondato, la Professional Tennis Players Association (PTPA), a causa di "continue preoccupazioni riguardo alla trasparenza, alla governance e al modo in cui la mia voce e immagine sono state rappresentate".

Il giocatore serbo lo ha annunciato sui social media domenica sera, spiegando che i suoi valori non sono più allineati con l'attuale direzione dell'organizzazione. "Sono orgoglioso della visione che io e Vasek abbiamo condiviso quando abbiamo fondato la PTPA, dando ai giocatori una voce più forte e indipendente - ma è diventato chiaro che i miei valori e il mio approccio non sono più allineati con la direzione attuale dell'organizzazione".

Djokovic ha fondato la PTPA insieme al giocatore canadese Vasek Pospisil nel 2021 per rappresentare meglio gli interessi dei giocatori, e l'organizzazione ha recentemente dichiarato guerra ai principali enti di governo del tennis (ATP, WTA e i quattro Grand Slam) per "controllo monopolistico" e pratiche anti-competitive che "abusano, zittiscano e sfruttano sistematicamente i giocatori per generare profitti personali". con un premio in denaro aumentato come uno dei loro obiettivi principali.

La PTPA afferma che sono bersaglio di diffamazione

Poche ore dopo l'annuncio di Djokovic, il PTPA ha risposto affermando di essere "bersaglio di una campagna coordinata di diffamazione e intimidazione dei testimoni attraverso la diffusione di narrazioni inaccurate e fuorvianti" per screditare il loro lavoro.

Pochi giorni dopo che la PTPA ha intentato la causa contro ATP e WTA nel marzo 2025 (che originariamente includeva la Federazione Internazionale di Tennis -ITF- e l'Agenzia per l'Integrità del Tennis Internazionale -ITIA-, ma successivamente rimossa), Djokovic ha messo una certa distanza tra la PTPA e sé stesso, anche se ha ammesso che alcune cose "dovevano cambiare".

"Continuerò a concentrarmi sul mio tennis, sulla mia famiglia e sul contributo allo sport in modi che riflettano i miei principi e la mia integrità. Auguro il meglio ai giocatori e a chi è coinvolto nel loro futuro, ma per me questo capitolo è ora chiuso", ha detto Djokovic. Il serbo è ora in Australia dove affronterà l'Adelaide International prima dell'Australian Open. L'Australian Open ha raggiunto un accordo con la PTPA giorni fa.