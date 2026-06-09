Novak Djokovic si congratula con Alexander Zverev per il suo primo titolo del Grande Slam

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Alexander Zverev ha finalmente vinto un titolo del Grande Slam domenica scorsa a Roland Garros, sconfiggendo Flavio Cobolli, e tutti sembravano concordare, che fossero tifosi del giocatore tedesco o meno, che se lo meritasse. In realtà, era ormai dovuto da tempo: che un giocatore della sua qualità non avesse ancora vinto un titolo importante a quel punto era davvero sorprendente e ingiusto... ma ebbe la sfortuna di giocare alla fine dell'era dei "Big Three" e all'inizio dell'era dei "Big Two" tra Alcaraz e Sinner.

In effetti, Zverev è diventato uno dei giocatori più anziani a vincere il suo primo Grande Slam, a 29 anni e 48 giorni: il sesto uomo di tutti i tempi, in una lista che include Rod Laver, che ha vinto il suo primo Wimbledon nel 1968, all'età di 29 anni, 332 anni, e ne ha vinti altri quattro.

Novak Djokovic, il giocatore con il record di più titoli del Grande Slam nel tennis maschile, ha fatto i complimenti a Zverev, con cui mantiene un "rapporto rispettoso e amichevole". E su Instagram, il serbo gli ha fatto i complimenti.

"Sasha, ti conosco da quando avevi 10 anni. Tu stavi combattendo sui campi di allenamento con mio fratello più piccolo mentre io gareggiavo contro tuo fratello maggiore, Mischa, sul grande palcoscenico sia nel circuito junior che professionistico", raccontò Zverev. "Ho coltivato un rapporto rispettoso e amichevole con tutta la tua famiglia per molti anni. Abbiamo avuto innumerevoli conversazioni su tattiche tennistiche, giocate strategiche, vita, famiglia, affari. Ci siamo divertiti dentro e fuori dal campo."

"Sapere cosa hai dovuto sopportare con la tua malattia fin da giovane, superando il più grande ostacolo mentale dentro di te e fermando i critici che pensavano non avresti mai vinto il GS, rende questa vittoria del Grande Slam ancora più speciale e memorabile. Vedere le lacrime di gioia che avete avuto insieme ai vostri genitori, fratello e altri membri del team mi ha commosso. Sono felice che ce l'abbiate fatta e meritate assolutamente questo successo perché avete lavorato duramente su ogni fronte per farlo accadere", ha detto Djokovic.

Djojovic si riferisce al diabete di tipo 1 di Zverev. Il giocatore tedesco è stato diagnosticato all'età di 4 anni, una condizione che non gli ha impedito di essere uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, e infatti ha aiutato altri bambini a fondare una fondazione che porta il suo nome nel 2022, aiutando i bambini a ottenere insulina salvavita.