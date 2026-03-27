Novak Djokovic si ritira da Monte-Carlo, prima volta che manca il torneo dal 2011

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La stagione 2026 di Novak Djokovic ha raggiunto il suo apice quando ha raggiunto la finale degli Australian Open, ma da allora il serbo è stato per lo più inattivo, probabilmente conservando i punti di forza per il prossimo Grande Slam. Il serbo di 38 anni ha confermato che mancherà il Masters di Monte-Carlo, segnando la prima volta che manca il torneo Masters 1.000 a Monaco dal 2011.

Djokovic aveva precedentemente saltato il Miami Open in corso ed era stato eliminato da Indian Wells agli ottavi di finale, perdendo in tre set e con un tie-break decisivo che si concluse 7-5.

Il Monte-Carlo Masters, il primo Masters 1.000 della stagione su terra battuta, si terrà tra il 5 e il 12 aprile, con Carlos Alcaraz che difenderà i 1.000 punti che potrebbero essere giustificati per rimanere numero 1 al mondo. L'edizione 2026 del Rolex Monte-Carlo Masters mancherà anche Taylor Fritz e Ben Shelton.

Dopo essersi ritirato da due tornei consecutivi, il ritorno di Djokovic potrebbe avvenire a Madrid o a Roma, tornei chiave per prepararsi fisicamente al Roland Garros a giugno.