Novak Djokovic si ritira dal Qatar Open, che sarà il prossimo torneo di Alcaraz e Sinner

Novak Djokovic non si è ancora completamente ripreso dalla sua eroica prestazione agli Australian Open, battendo il favorito Jannik Sinner in semifinale in cinque set, e ha annunciato che salterà il Qatar Open, il suo prossimo torneo programmato, che si giocherà a Doha dal 16 al 21 febbraio 2026.

Il serbo trentottenne ha citato una forte stanchezza come motivo per cui mancherà l'ATP 500, che vedrà la partecipazione anche dei migliori giocatori Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Fu sostituito dal "lucky loser" Valentin Royer.

Il Qatar Open vedrà Carlos Alcaraz e Jannik Sinner come teste di serie numero uno. Dopo la partenza di Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medveded, Andrey Rublev, Jakub Mensk e Karen Khachanov saranno i primi testa di serie.

Djokovic ha già vinto questo torneo due volte, nel 2016 e nel 2017, quando era un ATP 250. Nel 2025 è stato promosso a un torneo ATP Tour 500, con Rublev che ha battuto Jack Draper.