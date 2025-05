Novak Djokovic si separa da Andy Murray dopo sei mesi

HQ

Il sodalizio Novak Djokovic - Andy Murray è terminato. Meno di sei mesi dopo che gli ex rivali hanno annunciato una partnership, con Murray (una settimana più giovane di Djokovic) che è subentrato come allenatore del serbo, hanno annunciato la decisione di separarsi di comune accordo.

"Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto negli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo. Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia insieme", ha scritto Djokovic sui social media.

La loro collaborazione è stata annunciata lo scorso novembre, ma non ha prodotto buoni risultati. Djokovic ha raggiunto le semifinali degli Australian Open, ma è stato costretto a ritirarsi a causa del dolore contro Alexander Zverev. Il miglior risultato di Djokovic è stato raggiungere la finale del Miami Open, perdendo contro Jakub Mensik a marzo. Tuttavia, ultimamente ha avuto un brutto periodo, perdendo spesso al primo turno in tornei come Madrid, Monte Carlo o Indian Wells, e saltando completamente Roma.

Djokovic affronterà il Roland Garros dal 24 maggio senza Murray, ma prima proverà un torneo meno impegnativo, un ATP 250 sulla terra battuta a Ginevra. Djokovic vuole aggiungere un titolo a livello di 100° ATP tour, ma forse sta esaurendo le energie a 37 anni...