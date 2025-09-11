Novak Djokovic si trasferisce definitivamente in Grecia dopo che il presidente serbo lo ha definito "traditore"

HQ

Novak Djokovic è uno dei migliori atleti serbi di tutti i tempi, se non il migliore: vincitore di 24 Grandi Slam, il maggior numero di tutti i tempi nel tennis singolo maschile, e ancora in attività ad alto livello all'età di 38 anni. Tuttavia, nel suo paese d'origine, è stato bollato come "traditore" dal presidente serbo Aleksandar Vucic. Di conseguenza, ha cambiato la sua residenza in Grecia, iscrivendo anche i suoi due figli, di 8 e 11 anni, in una scuola privata di Atene.

Djokovic è stato molto attivo nel suo sostegno alle proteste studentesche contro la corruzione, iniziate nel novembre 2024, quando un incidente in una stazione ferroviaria di Novi Sad, appena ristrutturata, ha causato 16 morti. Sono scoppiate proteste contro la corruzione nel governo serbo, che alla fine hanno portato a risse di strada e arresti. Djokovic ha dedicato una vittoria a gennaio a uno studente che era stato investito durante una manifestazione.

Questa settimana, i media locali greci parlano di Djokovic che ha ricevuto un "visto d'oro", una residenza permanente in cambio di un investimento significativo nel paese. Con la sua residenza spostata in Grecia, lo vedremo sui campi da tennis di Atene e parteciperà al torneo ATP 250 di Atene a novembre.