Novak Djokovic spiega la sua rottura professionale con Andy Murray

Novak Djokovic ha annunciato la scorsa settimana la sua rottura con Andy Murray: due ex rivali sono diventati alleati, l'inglese lavora come allenatore del serbo. Purtroppo, non è durato a lungo. Ora, ha spiegato perché, in una conferenza stampa al Geneva Open, dove Djokovic è entrato come wildcard, sperando di rimettersi in forma prima del Roland Garros e aggiungere un 100° titolo ATP.

"Ci sentivamo come se non potessimo ottenere di più da quella partnership in campo, e questo è tutto quello che c'è da fare", ha detto il 38enne. Ha negato ogni possibile accenno a una discussione tra i due, dicendo che "il mio rispetto nei confronti di Andy rimane lo stesso, anzi di più, ho avuto modo di conoscerlo come persona".

"Penso che abbia un brillante QI tennistico, ha una mente molto rara di un campione che ovviamente ha ottenuto ciò che ha ottenuto, e vede il gioco incredibilmente bene.", ha aggiunto Nole, che ha anche spiegato che in questo momento non ha bisogno di un allenatore. "Non ho bisogno di avere fretta in nessun contesto. Mi sento a mio agio con le persone che mi circondano. Nei prossimi tornei, vedremo cosa succede".