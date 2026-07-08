Novak Djokovic sul battere rivali di 15 anni più giovani: "Ho sempre le aspettative più alte per me stesso"

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Ieri sera, i tifosi a Wimbledon hanno assistito a una partita che passerà alla storia come una delle più grandi della competizione, conclusasi con Novak Djokovic qualificato per le semifinali di Wimbledon, battendo Felix Auger-Aliassime 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) in cinque ore e 15 minuti, già la partita di quarti di finale più lunga nella storia di Wimbledon. Djokovic, 39 anni, ha 14 anni in più del canadese e ha detto che è stata "una delle migliori partite a cui abbia partecipato onestamente a Wimbledon", confrontandola solo in termini di durata con la finale del 2019 contro Roger Federer.

"Era davvero super equilibrato. È una partita aperta", ha detto Djokovic. "Felix ha davvero giocato ad alto livello. Ha sceso un po' di livello in quel super tie-break. Ho sfruttato tutte le mie occasioni e ho resistito, giocando i colpi giusti. Era abbastanza".

Djokovic ha sorpreso il mondo per la sua prestazione e, sebbene alcuni dubitino che il suo corpo riuscirà a reggere contro Jannik Sinner (che ha avuto una partita molto più tranquilla fino alle semifinali), questa impresa sarà ricordata per i suoi meriti. Lo sloveno ha detto di essere sorpreso perché può affrontare avversari di 15 anni più giovani. "Ma allo stesso tempo, ho sempre le aspettative più alte per me stesso. So essere molto autocritico, molto severo con me stesso", ha detto Djokovic, anche se ha ammesso che, "allo stesso tempo, cerco anche di godermi momenti come questo."