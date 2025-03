Novak Djokovic supera Nadal e fa la storia nella serie ATP Masters 1000 Novak Djokovic ha vinto Camilo Ugo Carabelli e ha raggiunto gli ottavi di finale del Miami Open, affrontando Lorenzo Musetti.

HQ Novak Djokovic continua a fare la storia e domenica è diventato il tennista con più vittorie ATP Masters 1.000, detronizzando Rafa Nadal. Il serbo ha preso parte a 501 partite nel torneo Masters 1.000, vincendone 411 e perdendone 91 nell'era del Tour (dal 1990). L'ultimo, un 6-1, 7-6(1) contro Camilo Ugo Carabelli per raggiungere il quarto turno. Questa è una vittoria in più di Rafa Nadal, che ha vinto 410 partite e ne ha perse 90. Djokovic lo supera già in titoli: ha vinto 40 titoli Masters 1.000, mentre Nadal ne ha vinti 36. Il terzo della lista, con una certa distanza, è Roger Federer, che ha vinto 28 titoli, 381 partite e ne ha perse 108. Quanti tornei Masters 1.000 ci sono all'anno? Il torneo Masters 1.000 è il secondo torneo di tennis più alto dell'ATP Tour, dietro solo ai quattro Grandi Slam. Ci sono nove tornei Masters 1.000 all'anno: Canadian Open (Montreal e Toronto), Open d'Italia (Roma), Indian Wells Open, Miami Open, Monte-Carlo Masters, Madrid Open, Cincinnati Open, Shanghai Masters e Paris Masters. Victor Velter // ShutterStock