Novak Djokovic vince il 100° titolo ATP e batte un raro record tennistico

Novak Djokovic inseguiva il suo 100° titolo di singolare a livello di tour da quasi un anno, dopo un 2024 quasi in bianco -con la grande eccezione della medaglia d'oro a Parigi-. Alla fine è arrivato in un torneo relativamente facile per l'ultimo dei "tre grandi" in classifica, un ATP 250 a Ginevra, che si concluderà proprio prima del calcio d'inizio del Roland Garros la prossima settimana.

Ma Djokovic ne aveva bisogno, non solo per aggiungere il 100° titolo (che non è un record di per sé, ma è un bel numero), ma per ottenere buone sensazioni prima degli Open di Francia, dato che prima d'ora questo torneo non aveva vinto nella stagione sulla terra battuta quest'anno. Djokovic, numero 6 del mondo, ha dovuto lottare molto duramente per battere Hubert Hurkacz, numero 31 del mondo: 5-7, 7-6(2), 7-6(2).

Djokovic batte un record. Non è il primo giocatore a vincere 100 titoli nell'era del Tour (è dietro a Jimmy Connors, 109, e Roger Federer, 103), ma ottiene un risultato raro: è il primo uomo a vincere un trofeo in 20 stagioni diverse, vincendo ogni anno dal 2005.