Novak Djokovic vomita durante una partita in condizioni brutali a Shanghai

Novak Djokovic ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters di Shanghai. Il serbo ha rimontato un set di svantaggio per sconfiggere Yannick Hanfmann 6-4, 5-7, 3-6, in 2 ore e 45 minuti, una partita che non è stata facile per nessuno di loro, dato che Djokovic è stato visto vomitare durante un cambio.

Le brutali condizioni meteorologiche a Shanghai sembravano anche causare l'abbandono di Jannik Sinnerdurante il suo match lo stesso giorno. "È lo stesso per ogni giocatore in campo, ma è brutale. È brutale quando hai oltre l'80% di umidità giorno dopo giorno, in particolare per i ragazzi quando giocano durante il giorno con il caldo, con il sole, è ancora più brutale".

Djokovic, 38 anni, ha detto che "per me, biologicamente è un po' più difficile affrontarlo". Ma se l'ha sofferto così tanto è stato anche perché Hanfmann non ha reso le cose facili al vincitore di 24 Grandi Slam. Il 33enne tedesco, attualmente classificato 150, sarebbe stato il giocatore con il punteggio più basso a sconfiggere Novak a livello Masters 1000.

Djokovic affronterà ora Jaume Munar negli ottavi di finale, martedì intorno alle 12:30 CET. Con Jannik Sinner fuori dai piedi, pensi che Djokovic sia ora il favorito per il titolo?