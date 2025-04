L'idea è divertente. È un po' anni '80 con un piede nella palude di Honey, I Shrunk the Kids e l'altro nei rulli di One Man Army. Nate Caine non riesce a sentire il dolore, e questo porta a un'intera giornata di violenza video grafica esagerata di cui lo stesso Seagal sarebbe orgoglioso. Il film inizia con una rapina in banca. Nate lavora come cassiere di banca, si veste con abiti economici, evita l'interazione sociale nella sala relax e mantiene il suo danno ai nervi congenito con la massima cura poiché non può sentire dolore e quindi ha una propensione a farsi male senza rendersene conto. Nate si versa accidentalmente il caffè pomeridiano bollente sulla mano sinistra, che all'improvviso sembra una torta di taco al microonde, mentre non se ne accorge nemmeno - e su quella strada viaggiamo, durante l'introduzione del film.

Ma poi tre gangster dal grilletto facile irrompono nella banca dove si nasconde Nate, sparano alla testa del direttore della banca e rapiscono la sua collega Sherry, di cui Nate è profondamente innamorato. Invece di nascondersi dietro la sua scrivania (che sarebbe un'azione/reazione appropriata da parte di Nate Caine), l'introverso sempliciotto esce dal suo guscio, il bruco diventa una farfalla mentre parte in un'auto della polizia rubata all'inseguimento dei ladri per salvare la sua bella fanciulla.

Ossa rotte, mani bruciate e ferite da arma da fuoco all'addome. Non c'è problema.

Niente di tutto questo è minimamente originale e ogni scambio, reazione o interazione lo abbiamo visto tutti prima. Novocaine è fondamentalmente solo un film di Nessuno, di Wick o di qualsiasi altro film di Statham riconfezionato con un piccolo colpo di scena. Ciò che salva Novocaine dalla palude dell'orrore è chiaramente la star di The Boys Jack Quaid che qui interpreta il ruolo principale. Il ragazzo possiede senza dubbio una capacità particolarmente sfuggente di fondere la modestia solitaria con la forza interiore e l'imprevedibilità, il che rende il suo personaggio divertente. Come se fosse un segnale, Nate tira fuori una bottiglia di vetro e la martella direttamente negli occhi di un delinquente assoldato, facendo schizzare il sangue, rendendo questa commedia d'azione oscura a volte decisamente esilarante. La violenza è così incredibilmente esagerata a volte e così graficamente raccapricciante che è impossibile smettere di ridere, non per me almeno.

Non è molto buono, però. Novocaine respira un film di serie B fino in fondo, ma mi annoiavo a guardarlo come guardavo Beekeper, Nobody, John Wick 4 o A Working Man. Invece, ho riso molto e continuavo ad aspettare con ansia la prossima esilarante situazione di tortura in cui il sangue schizzava.

Annuncio pubblicitario: