Now You See Me 3 titolo ufficiale e data della prima di novembre

Nell'ambito della sua presentazione al CinemaCon, Lionsgate ha rivelato la data della premiere e il titolo ufficiale del prossimo terzo capitolo della serie Now You See Me.

Questo film,Now You See Me: Now You Don't che uscirà nei cinema il 14 novembre e vedrà gran parte del cast originale tornare ai rispettivi ruoli, tra cui Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo e Morgan Freeman. Il cast sarà supportato da Ariana Greenblatt e Rosamund Pike.

In caso contrario, Lionsgate ha anche confermato che Now You See Me: Now You Don't non sarà quasi la fine del franchise poiché anche un quarto film è stato approvato e promesso. Tutto quello che sappiamo di questo film in questo momento, secondo Variety, è che il regista Ruben Fleischer tornerà per questo.

Sei entusiasta di saperne di più Now You See Me ?