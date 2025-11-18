Now You See Me 4 è già in lavorazione

Potrebbero essere passati nove anni tra Now You See Me 2 e Now You See Me: Now You Don't, ma sembra che non dovremo aspettare così tanto per il quarto capitolo della saga cinematografica di rapine da maghi.

Durante una conversazione con EW sul finale di Now You See Me: Now You Don't, il regista Ruben Fleischer ha rivelato di avere il quarto film in lavorazione. "Abbiamo un piano d'avventura davvero, davvero divertente per loro che siamo ancora nel processo di scrittura," ha detto. "Ma continuerà il tema delle avventure magiche che girano il mondo con alcune rapine e alcune rapine, continuando a raccontare la storia di questi otto grandi maghi."

Si dice che il personaggio di Mark Ruffalo nei precedenti capitoli della serie farà un grande ritorno nel quarto film, ma per il resto i dettagli della trama restano scarsi. In questo momento, la gente continua a affollarsi per vedere il terzo Now You See Me, che è ancora nelle sale cinematografiche.