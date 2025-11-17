Now You See Me: Now You Don't vince molto al botteghino, lasciando The Running Man molto indietro

HQ

Un altro weekend concluso, un altro lunedì pronto ad analizzare i grandi vincitori e i perdenti del botteghino. Lo scorso fine settimana abbiamo visto l'arrivo di due dei film più importanti ancora in uscita nel 2025. The Running Man di Edgar Wright e Now You See Me: Now You Don't si sono sfidati al botteghino, ma sembra che Glen Powell non riesca a tenere il passo con i cavalieri fuori controllo.

Now You See Me: Now You Don't è stato un discreto successo negli Stati Uniti, incassando oltre 21 milioni di dollari secondo Box Office Mojo. Comunque una vittoria rispetto ai 17 milioni di dollari di The Running Man nello stesso territorio. A livello internazionale, però, vediamo la vera differenza, dato che Now You See Me 3 ha incassato la cifra impressionante di 54 milioni di dollari, portando il totale a circa 75 milioni.

Nel frattempo, The Running Man resta molto indietro rispetto ai leader del gruppo, con un totale complessivo di 28 milioni di dollari. Altrove al botteghino, vediamo il grande vincitore della scorsa settimana in gran parte dimenticato, con Predator: Badlands che è calato del 68% nel secondo weekend.

Che film sei andato a vedere questo weekend?