NRG incoronato Rocket League Vincitore della Championship Series 2025

Ieri, molte delle migliori squadre e giocatori dello spazio Rocket League si sono riversati in Francia per competere nel Rocket League Championship Series 2025 World Championship. In totale, durante l'intero evento erano presenti 20 squadre che si contendevano il trofeo e una fetta del montepremi di 1,2 milioni di dollari, ma solo un gruppo è riuscito ad assicurarsi questo premio, una squadra che ora è tornata in cima dopo anni di assenza.

NRG ha sconfitto Team Falcons nel gran finale per assicurarsi il trofeo. Questo riporta NRG sulla cima della montagna dopo essersi seduto sul trono per l'ultima volta nel 2019. È stata una vittoria abbastanza convincente per NRG, poiché hanno sconfitto il Falcons 4-1, e sono sembrati persino dominanti altrove nel torneo, dimostrando di meritare di alzare il trofeo e crogiolarsi nella gloria.

La domanda ora è se NRG ha o meno le carte in regola per difendere il suo titolo quando la stagione 2026 prenderà il via e molti avranno la squadra nordamericana nel mirino.