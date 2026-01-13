NRG torna al competitivo League of Legends dopo l'acquisizione da parte di DarkZero

HQ

Alla fine del 2025, è stato rivelato che l'organizzazione esports DarkZero Esports aveva deciso di acquisire gli asset esports di NRG per una somma non dichiarata. Avvenuta poco prima di Natale, la decisione è passata un po' inosservata, ma già stiamo vedendo l'impatto di questo accordo.

È stato rivelato che NRG tornerà al mondo competitivo League of Legends grazie a questo accordo. La precedente squadra di DarkZero che operava nella North American Challengers League (la divisione Tier 2 sotto la LCS nella regione) diventerà ora NRG, con la speranza di poter progredire e assicurarsi un posto nella LCS in tempo debito.

Non ci sono notizie nel roster su cosa sarà presentata, dato che la stagione NACL inizierà tra sei settimane, il che significa che c'è molto tempo per annunci, ma quello che sappiamo è che il roster principale è stato fissato e sono in corso le selezioni per coprire i posti vuoti. Il grande punto interrogativo riguarda il ruolo di capo allenatore, dato che NRG sta attualmente cercando anche questo lavoro.

Parlando di cosa NRG intende da questo team, spiega: "Crediamo di poter essere una parte significativa dell'ecosistema di livello 2 mentre ci lottiamo per tornare nella LCS. Il nostro obiettivo è lo sviluppo del talento e l'ispirazione della prossima generazione di giocatori qui in Nord America."