The Finals

NTMR annuncia il roster 2026 The Finals con due nuove stelle

Solo Lasagna torna dalla precedente edizione della squadra.

La settimana scorsa abbiamo riportato la notizia che NTMR aveva deciso di rilasciare gran parte del suo roster The Finals, escludendo due dei suoi giocatori e lasciando solo una stella nella formazione attiva. Tuttavia, l'organizzazione non sta perdendo tempo, dato cheNTMR ha già rivelato il suo roster aggiornato costruito attorno a Jordan "Lasagna" Williams.

A unirsi a Lasagna ci sono due individui che sono stati recentemente licenziati dal roster The Finals di Spacestation Gaming. In particolare, stiamo parlando sia di Sterling "lamp" Kimball che di "Graduating", ciascuno dei quali avrà il compito di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione.

La domanda ora è quanto bene si comporterà questa formazione rinnovata, ma troveremo alcune risposte a questo nei prossimi mesi.

