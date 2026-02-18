NTMR sta uscendo dal competitivo Overwatch mentre rivaluta il proprio posto nell'esport

HQ

Nonostante sia stato un attore chiave nella prima parte della Overwatch Champions Series, questo chiaramente non si è trasformato in qualcosa di più sostanziale per l'organizzazione NTMR, dato che la squadra ha annunciato i suoi piani di lasciare l'esport e rivalutare il proprio ruolo nel circuito competitivo.

Come confermato in un post su X, NTMR sta ritirando e salutando sia il suo roster principale Overwatch sia la sua squadra dell'Accademia NTMR, il che significa che non supporterà più una squadra nelle qualificazioni OWCS.

Il motivo di questo cambiamento viene spiegato così: "In questo momento, rivaluteremo il nostro futuro negli Esports Overwatch. Come parte di questo processo, non schiereremo una squadra per le qualificazioni OWCS, ma dedicheremo il nostro tempo e le nostre risorse a determinare se esista un futuro per NTMR nel titolo."

L'organizzazione conclude dicendo ai fan di tenere d'occhio la decisione ferma sul futuro competitivo Overwatch.

Per quanto riguarda i giocatori e lo staff colpiti da questo cambiamento