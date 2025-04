Nubs!: Arena verrà lanciato il 15 maggio

Nubs!: Arena, il nuovo frenetico party game degli ex sviluppatori di Awesomenauts di Rangatang e Glowfish Interactive, ha ora una data di uscita. Precedentemente previsto per il Q2 del 2025, Nubs!: Arena uscirà ora il 15 maggio.

Inoltre, quando Nubs!: Arena verrà lanciato, potrai aggiungerlo alla tua libreria di Steam per un giorno e conservarlo per sempre. Abbiamo visto giochi multiplayer simili come Content Warning fare questo in passato con grande effetto.

Supportando fino a venti giocatori in questo stravagante torneo di schiaffi di pesce, Nubs!: Arena può diventare piuttosto caotico. Se vuoi dare un'occhiata a come funziona il gioco, a tutti i potenziamenti che puoi richiedere e altro ancora, dai un'occhiata al trailer di presentazione della data di uscita qui sotto: