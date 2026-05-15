Nuki Keypad 2 NFC

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Rendere la tua casa "intelligente" non è affatto facile. Da dove si inizia e come si costruisce un ecosistema? Secondo me, non è una cattiva idea iniziare con una serratura smart, perché è tangibile, risparmia un sacco di complicazioni pratiche nella vita quotidiana e, anche se una volta era un processo piuttosto complicato, ora è sorprendentemente semplice, a patto che la porta e il cilindro della serratura siano compatibili.

E per qualche motivo inspiegabile, la porta di casa di casa... non...

Fortunatamente, abbiamo trovato una porta nell'ufficio di Gamereactor che lo faceva, e Nuki, i produttori del Keypad 2 NFC che stiamo recensendo oggi, insistono che i loro prodotti supportino una percentuale schiacciante di porte d'ingresso in Danimarca.

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Se hai già investito in una serratura intelligente Nuki, la Keypad 2 NFC è un'ottima aggiunta. Un piccolo gadget senza installazione che aggiunge funzionalità e versatilità infinite, rendendolo molto facile da consigliare. Come detto, non servono viti qui, perché sul retro ci sono due strisce di adesivo forte e aderisce molto bene una volta fissato.

Il dispositivo stesso richiede anche solo quattro batterie AAA e dura circa 12 mesi con una singola carica. È certificato IP54 contro polvere e pioggia, ed è sia certificato Aliro che compatibile con Matter. Finora tutto bene, giusto? Paghi anche parecchio per questo privilegio, circa 179 €, che è molto per un extra, qualcosa in cui investi per ampliare le funzionalità dopo aver speso circa 200 € (o più) per una Nuki Smart Lock.

Questa è l'unica critica principale che si potrebbe facilmente rivolgere a Nuki; È un po' troppo alto dover spendere €350+ per ottenere questi risultati. Ma ciò non significa che i risultati stessi non siano comunque impressionanti. Hai un lettore di impronte digitali che può memorizzare fino a 20 impronte diverse, puoi memorizzare fino a 200 codici a 6 cifre diverse, e poi c'è l'NFC.

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L'idea è che invece di lasciare che altri usino l'app Nuki, tu può, tramite NFC, usare sia Apple Home Key che Samsung Digital Home Key. Questo ti permette, ad esempio, di prestare chiavi in modo abbastanza fluido, dato che tutto si svolge al di fuori dell'ecosistema di Nuki, ma semplicemente tramite questo metodo "Tocca per sbloccare". Funziona anche con l'Apple Watch e, come con altre funzioni NFC, basta tenere il telefono vicino al blocco.

Ci sono alternative più economiche, senza dubbio. Aqara ti vende una soluzione completa di serratura intelligente con tutto il kit necessario allo stesso prezzo di questa tastiera, e anche altri marchi noti come Yale offrono molte delle stesse funzionalità a un prezzo molto inferiore.

Ma al contrario, l'integrazione per la casa intelligente riguarda anche l'attrito – o meglio la sua assenza – e l'uso dei prodotti Nuki, sia la serratura stessa che questa tastiera, è semplicemente quella piccola differenza che ti fa apprezzare davvero la vita di tutti i giorni.