Numero record di polpi scoperti nel Regno Unito

HQ

Non molti di noi associano i polpi al Regno Unito, ma il polpo comune o mediterraneo è originario delle sue coste. Di solito, però, sono così raramente visti nelle acque di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord che è facile dimenticarsi che sono lì.

Tuttavia, come riportato dal Guardian, negli ultimi anni il numero di polpi è aumentato. Inverni più miti e primavera più calde permettono a un numero maggiore di polpi di avanzare lungo la costa del Regno Unito, fungendo da benedizione per alcuni pescatori, mentre altri vedono il loro pescato diminuire.

I pescatori che si affidano ai molluschi hanno sofferto molto, poiché questi tipi di animali sono prede facili per i polpi, mentre chi desidera catturare i polpi in onda li ha notati a trasportare più numeri che mai. Dal punto di vista della fauna selvatica, i polpi fungono anche da fonte di cibo per foche, anguille e il raro delfino di Risso. "È una scossa dell'intero ecosistema", ha detto Bryce Stewart, ricercatore senior presso la Marine Biological Association.