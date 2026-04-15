Troppo irrispettoso? Nuno Borges sorprende Etcheverry con un asso non convenzionale in un match point: il pubblico diviso da fischi e applausi

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Il tennista portoghese Nuno Borges ha lasciato tutti a Barcellona sconvolti dal suo match point negli ottavi di finale del Barcelona Open, ma nessuno più del suo rivale Tomás Martín Etcheverry, visibilmente infastidito dalla mossa non convenzionale, ma del tutto legale e molto rischiosa presa da Borges, che ha sigillato il secondo set tie-break, chiudendo la partita sul 6-3. 7-6(4).

Servendo per il suo secondo match point, Borges ha scelto un servizio sotto il braccio, colpendo la palla da sotto il polso, una mossa completamente legale, ma raramente usata e vista da alcuni come irrispettosa e persino poco professionale. Questa volta, il servizio di Borges si è trasformato in un asso mentre Etcheverry è stato completamente sorpreso, incapace di raggiungere la palla in tempo.

Nel video, il giocatore argentino evita il contatto visivo con il portoghese e gli offre la stretta di mano più fredda possibile, mentre tra il pubblico si sente un misto di applausi e fischi.

Borges, il miglior giocatore portoghese, classificato 52º al mondo, ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale di una ATP 500. Ha raggiunto il suo miglior record in carriera con il numero 30 del mondo nel 2024, quando ha vinto l'Open di Svezia, il suo primo e unico torneo ATP, battendo Rafa Nadal, mesi prima che lo spagnolo si ritirasse.