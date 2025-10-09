Nuova legge approvata in California che obbligherà i social media a cancellare i dati degli utenti quando disattivano il loro account

HQ

La California ha recentemente firmato un disegno di legge che proteggerà ulteriormente i dati degli utenti dalle società online e dai social media. Il nuovo AB 656 richiede a un'azienda di rendere la cancellazione di un account semplice e chiara.

Significherà anche che quando il tuo account sarà scomparso, se dovessi scegliere di eliminarlo, le aziende non saranno più in grado di conservare i tuoi dati. "Non dovrebbe essere difficile eliminare gli account dei social media e non dovrebbe essere ancora più difficile riprendere il controllo dei dati personali. Con queste proposte di legge, gli utenti dei social media possono essere certi che quando eliminano i loro account, non lasciano indietro i loro dati", ha dichiarato il governatore della California Gavin Newsom.

"Gli utenti dei social media meritano di avere la certezza di poter eliminare facilmente il proprio account e quando lo fanno anche le loro informazioni personali vengono cancellate", ha aggiunto il membro dell'assemblea Pilar Schiavo.

Questa legge influenzerà ovviamente i californiani più di chiunque altro, ma potrebbe essere l'inizio di un respingimento contro i social media che hanno un controllo dilagante sui dati degli utenti.

Annuncio pubblicitario: