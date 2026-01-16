Nuova serie Fallout in arrivo mentre Shelter diventa un reality show

Fallout: La seconda stagione è ormai oltre la metà, con solo pochi episodi rimasti. Una terza stagione è già stata confermata, ma potremmo non doverla aspettare prima di vedere altri Fallout in TV.

Ora è stato confermato che Fallout Shelter diventerà una serie TV (qualcosa che si vociferava in precedenza), ma non aspettatevi nulla che assomigli alla serie regolare. Fallout Shelter sarà invece un docu-soap, e il casting è ufficialmente iniziato - grazie al quale ora sappiamo qualcosa in più sul formato:

"Fallout Shelter (titolo provvisorio) è una nuova serie di reality competitiva basata sul popolare dramma Amazon e videogioco omonimo. Gli abitanti (concorrenti) vivono insieme in un caveau top-secret, dove si sfideranno in una serie di giochi che mettono alla prova i sette attributi fondamentali del mondo di Fallout. Forza, percezione, resistenza, carisma, intelligenza, agilità e fortuna (S.P.E.C.I.A.L).

La serie non metterà alla prova solo le caratteristiche fondamentali degli abitanti, ma anche la loro lealtà e le loro alleanze. È un gioco di dinamiche di potere, popolarità e strategia sociale che alla fine porterà a un enorme premio in denaro, ma hai quello che serve per essere il più S.P.E.C.I.A.L?"

Se sei interessato a trasferirti in una Vault e farti fotografare, probabilmente con sfide e intrighi, puoi manifestare il tuo interesse qui. Tra le altre cose, vogliono sapere quanto sei intelligente, agile e fortunato. Il vincitore finale può aspettarsi "un enorme premio in denaro" - e vuole anche sapere cosa farai con quei soldi se sarai il vincitore felice.

Non sappiamo quando andrà in onda Fallout Shelter, ma la scadenza per le domande è il 15 febbraio, dopo la quale possiamo presumere che i produttori inizieranno a valutare i partecipanti e si metteranno al lavoro.