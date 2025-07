Nuova traccia annunciata per Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Shadow the Hedgehog del 2006 era purtroppo molto mediocre e rapidamente dimenticato, ma non era tutto male. Il palcoscenico ispirato al cyberspazio Digital Circuit si pone come uno dei più stilistici di sempre nell'universo di Sonic e questo settembre fa il suo ritorno.

Sega ha ora rivelato che una traccia dedicata a Digital Circuit sarà inclusa in Sonic Racing: Crossworlds, e per rendere le cose ancora migliori, le musiche sono composte da Takahiro Kai, che ha spesso lavorato sui più grandi titoli di Sega.

Ascolta la partitura e dai un'occhiata al brano nel video qui sotto. Il gioco uscirà il 25 settembre per PC, PlayStation, Switch e Xbox.