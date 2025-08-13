Nuove missioni, anomalie e molto altro in arrivo su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nel 2025

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha rivelato la sua tabella di marcia per il resto del 2025 e, a poco meno di quattro mesi dalla fine dell'anno, sembra che lo sviluppatore GSC Game World si stia sicuramente tenendo occupato.

"La nostra missione principale nel prossimo futuro è aggiornare il gioco a Unreal Engine 5.5.4", scrive GSC Game World in un nuovo post sul blog. "Questo porterà nuove funzionalità e strumenti per rendere la Zona un posto ancora migliore, ma soprattutto portare le ultime ottimizzazioni di Unreal Engine 5 porterà a una migliore stabilità e prestazioni".

Inoltre, in un grande elenco in un'immagine sotto questa affermazione, vediamo molte più funzionalità pianificate tra cui dispositivi per la visione notturna, binocoli, miglioramenti della qualità della vita come aggiornamenti di combattimento NPC e un bilanciamento per i mutanti, e nuove anomalie, missioni e scenari meteorologici per coronare il tutto.

Sembra molto, e GSC Game World ha ammesso che concentrarsi sulla nuova versione di Unreal Engine 5 potrebbe significare che i tempi degli altri aggiornamenti sono sconvolti. Ma il team spera ancora di far uscire tutto questo per gli Stalkers prima della fine dell'anno.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è ora disponibile su PC e Xbox Series X/S. Una versione PS5 uscirà entro la fine dell'anno.