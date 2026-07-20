Nuove normative in Cina vietano i compagni AI per i minori

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Nuove normative introdotte in Cina impediranno alle aziende tecnologiche di offrire partner di IA ai minori, sperando di incoraggiare più relazioni reali e una minore dipendenza dalle compagnie virtuali. Le nuove leggi limiteranno anche le relazioni con l'IA su scala più ampia.

Secondo ABC News Australia, queste normative richiedono alle piattaforme di limitare l'uso dei chatbot e di impedire che i chatbot favoriscano la dipendenza emotiva. Sono inoltre tenuti a intervenire se un utente mostra disagio emotivo. Secondo l'esperto di politiche IA Matt Sheehan del think tank Carnegie Endowment for International Peace, queste nuove leggi si spera spingano i cittadini cinesi verso impegni più concreti.

"Le loro principali preoccupazioni sono che questi compagni IA, chatbot AI con cui le persone instaurano relazioni emotive, possano avere ogni tipo di impatto sociale potenzialmente negativo e che le persone possano diventare dipendenti da loro," disse Sheehan.

Milioni di utenti dei social media hanno protestato contro le leggi, poiché rischiano di perdere i loro compagni. Gli utenti che hanno creato amicizia, o i bot IA di parenti deceduti, o partner emotivi, affermano di aver perso pilastri chiave di supporto nella loro vita. La maggior parte non crede che queste relazioni con l'IA avbano a scapito dell'interazione umana, ma il governo cinese chiaramente non sarebbe d'accordo.