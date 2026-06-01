Nuove regole arbitrali annunciate per la Coppa del Mondo: portieri che fingono infortuni e falli prima dei calci di punizione

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La Coppa del Mondo 2026 vedrà numerose modifiche alle regole per gli arbitri, studiate e approvate nei mesi precedenti, e confermate domenica dal capo arbitri della FIFA, Pierluigi Collina. L'ultima di queste regole consente l'uso dell'Arbitro Assistente Video (VAR) per le infrazioni chiare commesse dalla squadra offensiva (non quella dei difensori) su calci d'angolo o calci di punizione prima che la palla venga messa in movimento.

Se il VAR scopre che un fallo è stato commesso da un giocatore offensivo che ha avuto un impatto diretto su un gol, un calcio di rigore o un'azione disciplinare, prima che la palla venga messa in movimento, raccomanderà all'arbitro in campo di rivedere l'azione sui monitor, e potrebbe causare la ripresa del calcio d'angolo o della punizione.

"Pensiamo che sia molto ingiusto che il gol venga dato quando il difensore è impedito di difendersi," ha spiegato Collina. "Un blocco chiaro e illegale fatto da un aggressore. L'unico obiettivo era impedire al difensore di difendersi contro l'avversario."

Un'altra novità è che ai giocatori non sarà permesso lasciare il campo per andare nell'area tecnica a parlare con gli allenatori quando un portiere si infortuna (o, come spesso accade, "finge" un infortunio per dare tempo ai giocatori di avere un momento di timeout improvvisato con l'allenatore).

Durante la Coppa del Mondo (e dopo una revisione, forse in altri tornei), i giocatori saranno costretti a restare in campo, anche se avranno questo momento di timeout "libero" con due pause obbligatorie per idratazione per ogni partita, due per ogni tempo.

Altri cambiamenti precedentemente segnalati includono sanzioni (cartellini rossi) quando un giocatore si copre la bocca, countdown per le sostituzioni (10 secondi per i giocatori che lasciano il campo al punto più vicino, cinque secondi per rimesse laterale o calci da porta) e l'estensione del diritto del VAR di controllare calci d'angolo e secondi cartellini gialli.