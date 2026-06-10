Nuove ricerche mostrano un aumento significativo della superficie forestale indiana

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Abbiamo recentemente riportato che le foreste di mangrovie del mondo si stanno riprendendo a un ritmo sorprendentemente rapido ora che i paesi di tutto il mondo hanno capito quanto siano incredibilmente importanti, non solo per gli ecosistemi ma anche per la protezione dall'erosione e dagli tsunami. Ma a quanto pare non sono le uniche foreste che crescono.

I ricercatori del Global Development Institute dell'Università di Manchester hanno condotto uno studio (tramite Phys.org) che mostra che anche le foreste indiane stanno migliorando. In totale, si prevede che l'area di foresta secca tropicale dell'India aumenterà di circa 2,1 milioni di ettari tra il 2014 e il 2024, un'area paragonabile a quella dell'intero Paese di Israele.

Anche se questo non racconta tutta la storia e si sta facendo troppo disboscamento altrove, è comunque un passo nella giusta direzione, e i programmi del governo indiano hanno contribuito a questi successi.