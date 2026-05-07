Nuove specie di lucertola trovate nelle Ande peruviane, a oltre 3.000 metri sul livello del mare

HQ

Scienziati provenienti da Perù ed Ecuador hanno scoperto una nuova specie di lucertola nelle Ande peruviane settentrionali, all'interno di una riserva naturale situata nella Foresta di Protezione di Pagaibamba, a 2.770-3.172 metri sul livello del mare. La lucertola fu chiamata 'Petracola ianwhitei' e vive sotto rocce e tronchi, sia ai margini della foresta nebulosa che in aree aperte.

Come riporta EFE, questa lucertola, con scaglie rossastre e nere, si distingue dagli altri dello stesso gruppo per la mancanza di dicromatismo sessuale, oltre che per l'assenza di altre strutture presenti in specie strettamente correlate. Ma per essere certi che fosse una nuova specie, gli scienziati dovettero analizzare oltre 250 lucertole, utilizzando prove molecolari e morfologiche per assicurarsi che, in effetti, si trattasse di una specie di lucertola mai vista o registrata prima da nessun'altra parte.

La scoperta è stata fatta nell'ambito di uno studio pubblicato dalla rivista scientifica 'Zootaxa' e di uno studio più ampio presso il Museo di Storia Naturale dell'Università Nazionale di San Marcos e altre istituzioni in Perù ed Ecuador.

Non è raro che gli scienziati scoprono nuove specie di animali: si stima che la scienza scopra circa 15.000-18.000 nuove specie ogni anno. Solo in quello studio furono scoperte altre quattro nuove specie nelle Ande peruviane, ma questa lucertola fu quella che colpì gli scienziati, poiché le nuove scoperte di lucertole non sono così comuni rispetto ad altre specie.