Nuovi aggiornamenti sul futuro NBA Europe: squadre, città e finanziamenti

Gli Orlando Magic hanno battuto i Memphis Grizzlies con grande gioia delle migliaia di tifosi all'Uber Arena di Berlino, i tifosi dei berlinesi Franz e Moritz Wagner, 118-111. Faceva parte di due partite internazionali della stagione regolare NBA: domenica 18 gennaio si affronteranno di nuovo a Londra, con i Grizzlies che agiranno come squadre locali.

I dirigenti NBA hanno utilizzato le partite internazionali per organizzare incontri riguardanti la futura NBA Europe, e il commissario della NBA Adam Silver "continua a essere estremamente entusiasta di questo", anche se non ha fornito alcun aggiornamento concreto nella conferenza stampa di giovedì.

"Abbiamo incontrato club interessati a partecipare alla nostra lega. Abbiamo discusso con altri potenziali stakeholder, inclusi media company che vorrebbero occuparsene, potenziali partner mediatici e sponsor tradizionali che vogliono collaborare con noi sulla lega. Stiamo valutando l'opportunità di far crescere l'infrastruttura delle arene, non solo qui in Germania ma in tutto il continente", ha detto Silver, aggiungendo che stanno collaborando con la FIBA su questo.

Il commissario ha anche elogiato che il basket è apparentemente "lo sport in più rapida crescita in Germania in questo momento", citando le recenti vittorie della nazionale tedesca ai Mondiali 2023 e all'EuroBasket 2025.

Le potenziali squadre della NBA Europe

Mentre la NBA sta lavorando per avviare la nuova lega nell'ottobre 2027, prima deve creare nuove squadre, perché al momento la maggior parte dei club di basket più grandi in Europa è rimasta fedele all'EuroLeague, incluso il Barcellona.

Il piano attuale prevede un mix di nuove squadre e squadre esistenti, con 12 posti permanenti e quattro disponibili tramite qualificazioni, con almeno una proveniente dalle seguenti città:



Londra (Regno Unito)



Manchester (Regno Unito)



Parigi (Francia)



Lione (Francia)



Madrid (Spagna)



Barcellona (Spagna)



Roma (Italia)



Milano (Italia)



Monaco (Germania)



Berlino (Germania)



Atene (Grecia)



Turchia (Istanbul)



In questa lega, i finanziamenti arriverebbero, almeno inizialmente, dai club membri della lega, e Silver avverte che, "come in qualsiasi start-up", i partecipanti sarebbero stati gli investitori, e ci vorrebbe tempo per ottenere un ritorno dell'investimento, specialmente nelle città dove dovrebbero essere costruite nuove arene.

"Penso che se dovessimo lanciare con successo questa nuova lega, ci vorrà un po' di tempo prima che diventi un'impresa commerciale sostenibile. Penso che tutti i partecipanti riconoscano che questo non è per chi ha una prospettiva a breve termine", ha aggiunto Silver.

