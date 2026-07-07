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Nuovi dati mostrano un aumento della popolazione del predatore più in pericolo dell'Africa occidentale

Non è un grande aumento, ma un chiaro segnale che gli sforzi a lungo termine hanno dato i loro frutti.

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Il leopardo dell'Africa occidentale è, purtroppo, in pericolo critico e si stima che solo 354 individui rimangano in tutta l'Africa occidentale. A peggiorare le cose, vivono in una zona pericolosa afflitta da gruppi armati, bracconieri e perdita di habitat. Nonostante ciò, ora si riporta che la situazione sembra finalmente spostarsi leggermente a favore degli animali.

Mongabay riporta che gli sforzi a lungo termine per combattere il bracconaggio, il monitoraggio e il sostegno finanziario alle comunità locali hanno reso i leopardi risorse preziose. Tutto ciò combinato ha portato a un aumento del numero di leopardi da 0,62 a 2,08 individui ogni 100 km² negli ultimi anni. Sebbene questa cifra rimanga bassa, indica il recupero di cui la specie ha bisogno e dimostra che gli sforzi a lungo termine che coinvolgono le autorità locali sono la strada giusta da seguire.

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