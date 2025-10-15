Nuovi dettagli Warhammer 40,000: Dawn of War IV dev blog, personalizzazione delle unità, sistema di distruzione e altro ancora

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV Sembra portare un livello di dettaglio al franchise RTS che non abbiamo ancora visto nel lontano futuro grimdark. La costruzione della base è tornata e migliorata, le unità hanno livelli di personalizzazione aggiuntivi, c'è un sistema di distruzione per l'ambiente circostante.

Sembra tutto fantastico in un nuovo blog degli sviluppatori, che King Art Games ha utilizzato per scavare nel recente trailer di Back to War. Ciò che probabilmente attirerà la tua attenzione per primo in questo lungo post è la discussione sulla costruzione della base.

Come nel primo gioco Dawn of War, sarai in grado di costruire le tue basi, accedere a unità più potenti e potenziamenti grazie a più potere e influenza. Parlando di unità, ce ne sono assolutamente molte e tutte hanno le proprie opzioni di personalizzazione. Puoi equipaggiare i tuoi Intercessori con normali fucili a otturatore o sostituirli con fucili a otturatore automatico o Stalker, con strumenti diversi che sono migliori per lavori diversi. Alcune armi apriranno i veicoli come scatolette di tonno, mentre altre saranno migliori per abbattere orde di fanteria corpo a corpo.

Per chi è alla ricerca di una campagna per giocatore singolo approfondita, King Art Games promette che avremo alcune decisioni importanti da prendere nella storia di Dawn of War IV. Scegliere diverse missioni sulla mappa può portare a risultati diversi, con gli insediamenti che cadono se non scegliamo di difenderli.

Infine, quando si tratta di rendere le battaglie cinematografiche, Dawn of War IV ci offre un sacco di animazioni di uccisione sincronizzate per mostrare animazioni personalizzate per le unità che combattono, in qualsiasi fase di un combattimento. Il sistema di distruzione significherà anche che un campo di battaglia sembrerà cambiato dalle tue azioni e dalle tue battaglie con i tuoi nemici.