Nuovi fascicoli Epstein rivelano altri riferimenti a Trump, incluso un volo su jet privato con un ventenne non nominato

Un nuovo lotto di documenti rilasciati dal dipartimento di giustizia statunitense contiene significativamente più riferimenti a Donald Trump rispetto alle precedenti rivelazioni legate a Jeffrey Epstein, incluse affermazioni secondo cui il presidente avrebbe volato sul jet privato di Epstein negli anni '90.

I fascicoli includono un'email interna di un procuratore statunitense senior che afferma che Trump è apparso come passeggero su almeno otto voli Epstein tra il 1993 e il 1996. Un volo avrebbe elencato solo Epstein, Trump e una donna di 20 anni non identificata. Non vi sono indicazioni che la donna sia stata vittima di alcun crimine, e l'inclusione nei documenti non implica un illecito.

L'email suggerisce anche che Trump abbia viaggiato in diverse occasioni con individui che avrebbero potuto essere potenziali testimoni nel caso contro la collaboratrice di Epstein, Ghislaine Maxwell. Altri passeggeri elencati su diversi voli includevano l'ex moglie di Trump, Marla Maples, e i suoi figli Tiffany ed Eric.

I nuovi file rilasciati contengono anche ulteriori riferimenti ad Andrew Mountbatten-Windsor, ex Principe Andrew, incluse email scambiate con Maxwell. Come per Trump, i documenti non denunciano condotte criminali.

La pubblicazione segue la crescente pressione sul dipartimento di giustizia dopo che ha ritardato la pubblicazione nonostante l'obbligo legale di divulgare i documenti. Trump, che durante la sua campagna aveva promesso di pubblicare i fascicoli di Epstein, ha ripetutamente negato qualsiasi coinvolgimento nei crimini di Epstein e afferma di aver tagliato i ponti con lui anni prima del suo arresto.