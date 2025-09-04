Nuovi filmati di gioco emergono da Prey 2 cancellati

HQ

Anche se è sempre una buona idea non innamorarsi del fascino di un trailer cinematografico, Prey 2 sembrava potesse essere un vero e proprio punto di svolta per gli sparatutto in prima persona quando è stato rivelato oltre 15 anni fa. Essere un cacciatore di taglie nello spazio, rintracciare viscidi alieni e farli esplodere con armi futuristiche sembrava un grande momento, e sembrava anche un grande momento.

Tuttavia, nel 2014 il gioco è stato archiviato dopo anni di silenzio e non vedrà mai la luce del giorno. Tuttavia, c'è ancora un gameplay dimenticato, come dimostrato dal canale YouTube "David Halstead", che ha mostrato alcuni nuovi Prey 2 gameplay. Quel video di YouTube è stato cancellato, ma il gameplay è stato catturato da Vinícius Medeiros su Twitter/X.

Le speculazioni indicano che il video originale proviene da un dipendente ZeniMax che è stato recentemente licenziato, ma non possiamo confermare se sia vero o meno. Il gameplay mostra alcuni combattimenti FPS da Prey 2, che non sembreranno rivoluzionari rispetto agli standard moderni, ma faranno piangere di nuovo coloro che ricordano il trailer per la perdita del sequel di Prey.