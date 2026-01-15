Nuovi framework di sicurezza per il gaming presentati da Microsoft, Nintendo e Sony

HQ

Possono essere concorrenti in diversi ambiti, ma sono anche colleghi che hanno molto a che fare l'uno con l'altro, e mercoledì sera Microsoft, Nintendo e Sony hanno pubblicato un documento congiunto che puoi leggere per intero cliccando sul nome di ciascuna azienda.

Il progetto è iniziato nel 2020 e mira ad aumentare la sicurezza online per i gamer, qualcosa che possono naturalmente fare meglio insieme. Scrivono:

"Crediamo che il gaming sia per tutti e ci impegniamo a offrire esperienze positive e piacevoli per tutti, specialmente per i nostri giocatori più giovani. Lavoriamo per raggiungere questo obiettivo adottando un approccio multidisciplinare, integrando tecnologie avanzate, approfondimenti guidati dalla ricerca, sforzi comunitari di supporto e una supervisione umana esperta."

Hanno prodotto un documento congiunto con diverse idee e obiettivi concreti, incluso aiutarsi a vicenda a tenere traccia di chi rovina l'esperienza agli altri o risulta sgradevole online, così che non sia più facile cambiare console e continuare come prima. Ad esempio, scrivono che "adotteranno le misure di controllo appropriate per le violazioni, incluso il limitare i giocatori dall'utilizzare i nostri servizi per cattiva condotta, con restrizioni escalanti per violazioni gravi o ripetute."

Il fatto che Microsoft, Nintendo e Sony si stiano aiutando a vicenda in questo modo aumenta ovviamente le possibilità di mantenere ordine e sicurezza online, e incrociamo le dita che gli obiettivi vengano raggiunti. Cosa ne pensi di questo co-sforzo?