Nuovi incidenti con droni vicino all'aeroporto di Dubai aggravano le interruzioni aeree

Incidenti con droni vicino all'Aeroporto Internazionale di Dubai hanno aggravato la crescente interruzione nell'aviazione del Golfo, mentre la guerra che coinvolge l'Iran entra nella sua seconda settimana. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno confermato che due droni sono caduti vicino all'aeroporto solo poche ore fa, anche se i voli hanno continuato a operare.

L'incidente avviene mentre gran parte dello spazio aereo mediorientale è a rischio di chiusure o restrizioni a causa delle minacce di missili e droni legate al conflitto. Le compagnie aeree hanno cancellato o deviato migliaia di voli, influenzando grandi vettori come Emirates ed Etihad Airways, mentre gli hub regionali faticano a rispettare gli orari.

I funzionari affermano che la situazione ha creato la più grave interruzione nel settore dell'aviazione dalla pandemia. Gli aeroporti del Golfo rimangono punti chiave di transito per i viaggi a lungo raggio, e la crisi ha anche spinto verso l'alto i prezzi dei carburanti per jet mentre le tensioni influenzano le principali rotte di trasporto petrolifero.

Dall'inizio del conflitto, FlightRadar24 si è impegnato a monitorare molti di questi episodi: