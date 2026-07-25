Un nuovo trailer Lanterns stabilisce la misteriosa premessa della serie

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Abbiamo già visto parecchi anteprime di Lanterns , la prossima serie di Green Lantern che debutterà su HBO Max il 16 agosto. A sole tre settimane dalla fine, Warner sta ora aumentando ulteriormente l'entusiasmo pubblicando un trailer leggermente più lungo che offre una visione migliore della storia.

In precedenza era stata descritta come una versione leggermente fantascientifica della prima stagione di True Detective e, anche se è troppo presto per dire quanto sia accurata, sembrano esserci certamente delle somiglianze con questo giallo. Né Hal Jordan (interpretato da Kyle Chandler) né John Stewart (interpretato da Aaron Pierre) sembrano particolarmente soddisfatti del loro incarico nel trailer, dove incontriamo anche Sinestro.

Inoltre, il beniamino dei fan di Superman, Guy Gardner (interpretato da Nathan Fillion), fa una breve apparizione. Tutto sommato, sembra molto promettente in quello che sembra essere il progetto DCU più oscuro di sempre. Dai un'occhiata qui sotto.