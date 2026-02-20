Nuovi set LEGO di Formula 1 e Ferrari trapelati: i caschi di Charles Leclerc e Lewis Hamilton

HQ

LEGO continua a soddisfare collezionisti e appassionati di sport con i loro set per adulti dedicati alla Formula 1 (come la macchina di Michael Schumacher ) o al calcio (con diversi set in uscita prima della Coppa del Mondo del prossimo anno). La Formula 1 si è dimostrata una delle linee LEGO di maggior successo ed entusiasmanti, e in futuro arriveranno nuovi prodotti. Invece delle auto... elmetti.

Questa settimana è stata rilasciata una nuova ondata (o almeno un paio di set), mostrando versioni grandi (non proprio a grandezza reale, ma comunque molto dettagliate) di caschi di Charles Leclerc (rosso) e Lewis Hamilton (giallo) della Ferrari. Il casco giallo di Hamilton ha suscitato un certo scalpore quando è stato presentato lo scorso anno (prima di una stagione d'esordio molto deludente con la Ferrari) ed è bello averli in versione LEGO.

Le prime immagini (sfocate) dei caschi, con una minifigure LEGO, sono state diffuse su Instagram. Apparentemente, usciranno il 1° maggio 2026, a un prezzo di 89,99 dollari, secondo le precedenti fughe di notizie. Per le informazioni esatte dovremo aspettare e vedere.

LEGO e Formula 1 hanno anche rilasciato diversi set di diverse dimensioni negli ultimi mesi. Questo set fa parte della serie LEGO Icons per adulti (c'è un 18+ sulla scatola), che si unisce a Nigel Mansell e alla Williams FW14B, e ad Ayrton Senna e alla McLaren MP4/4.